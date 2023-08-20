Главный тренер «Эвертона» Дайч: «С самого начала «Астон Вилла» была лучше по всем параметрам»

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч прокомментировал крупное поражение от «Астон Виллы» (0:4) в матче второго тура АПЛ.

«С самого начала они были лучше по всем параметрам. В целом, острота, которая важна в игре, особенно в том, что касается забитых мячей, их движения в штрафной, они выглядели более живыми, чем мы в обороне. Странно, потому что в прошлый уик-энд мы были на высоте, и именно в этом и заключается наша задача — обрести стабильность. Сегодня этого очень не хватало. Нам нет оправданий, они были намного лучше», — приводит слова Дайча ВВС.

«Эвертон» находится на 20-м месте в турнирной таблице АПЛ, не набрав еще очков. В следующем туре команда 26 августа на своем поле примет «Вулверхэмптон».