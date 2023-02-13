Дайч о дерби против «Ливерпуля»: «Мы должны проявить себя, нам нужен еще один хороший результат»

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч прокомментировал предстоящий матч с «Ливерпулем» в 23-м туре АПЛ.

«Мы подходим к матчу в хорошем расположении духа. Победа [над «Арсеналом»] в прошедшие выходные была потрясающей. Но мы можем прибавить. Нам нужно еще один хороший результат к тому, что мы уже показали в прошлый раз.

У нас много веры в то, что мы делаем, но еще нужно проявить себя действием. Когда прозвучит свисток — мы должны проявить себя. Прошлый успех не гарантирует будущий.

Город собирается на большую игру. Это большая версия всех остальных дерби, но я только воодушевлен от такого размаха. Я вырос в 70-х-80-х, зная об этом дерби и его исторического значения.

Но для меня ключевое здесь – степень эффективности и устранения шума вокруг игры. Это наша работа. Мы должны сосредоточиться на эффективности и не позволить ничему влиять на нас.

Лучшее ли это время для дерби? Никто не может это гарантировать. Это дерби, поэтому можно забыть кто из команд в какой форме [подходит к игре]», — цитирует Дайча пресс-служба клуба.

Матч «Ливерпуль» — «Эвертон» состоится 13 февраля. Начало — в 23.00 мск.