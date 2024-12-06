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Моуринью: «Гвардиола выиграл шесть титулов АПЛ, а я три, но я сделал это честно»

Алина Савинова
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Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью отреагировал на высказывание возглавляющего «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы о трофеях в АПЛ.

Во время матча горожан с «Ливерпулем» (0:2) в 13-м туре чемпионата Англии фанаты мерсисайдцев начали скандировать кричалки об увольнении Гвардиолы, и он показал трибунам пальцами 6 пальцев, намекая на 6 чемпионских титулов.

После этого жеста тренера «Ман Сити» стали сравнивать с Моуринью, на что испанский специалист заявил: «Возможно, мы довольно похожи... Но он выиграл три титула, а я — шесть».

«Гвардиола сказал в мой адрес, что, мол, он выиграл шесть титулов АПЛ, а я — три. Но я выиграл их честно и чисто. Если я проиграл, я поздравлю соперника, потому что он оказался лучше меня. Я не хочу побед, пока рассматривают 150 дел», — цитирует Моуринью Sporx.

Моуринью в АПЛ возглавлял «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», а также «Челси», вместе с которым трижды выиграл чемпионат.

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Хосеп Гвардиола
Футбол
Жозе Моуринью
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