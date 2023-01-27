Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 20:27

Главный тренер «Фулхэма» Силва: «Мы определенно стремимся хорошо выступить в Кубке Англии. Для нас это важно»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва заявил, что команда серьезно относится к выступлению в Кубке Англии.

«Мы определенно стремимся хорошо выступить в Кубке Англии. Это историческое соревнование, которое является важным для всех клубов, но в основном мы ищем самих себя. Это соревнование, в котором я, как тренер, и наши игроки, сделаем все возможное, чтобы пройти его и сохранить амбиции. Конечно, Кубок Англии особенный, и я говорил об этом нашим игрокам. Мы готовимся так же, как готовились к предыдущим матчам в премьер-лиге. Для нас это действительно важно», — сказал Силва.

28 января «Фулхэм» сыграет против «Сандерленда» в матче Кубка Англии. Игра начнется в 18.00 по московскому времени.

В турнирной таблице чемпионата Англии команда Силвы занимает 7-е место, имея в активе 31 очко.

Источник: https://hammyend.com/index.php/2023/01/fa-cup-is-really-important-says-silva/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Кубок Англии
Манчестер Сити
Арсенал

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
🎾 Теннис. Australian Open
Елена Рыбакина
Арина Соболенко

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария
Айнтрахт Ф

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
Футбол
ФК Фулхэм
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Всегда весело играть такие матчи». Эмоции Овечкина и Кросби после новой серии «Вашингтон» — «Питтсбург»
Владимир Бут откровенно рассказал об убийстве отца
МО РФ заявило о срыве перевозки вооружений противника в районы боевых действий
Юлию Тимошенко заметили на пляже в Дубае
В ФТС подтвердили проведение обысков по делу о взятке в 25 млн рублей
Британский полковник положительно оценил шансы РФ на успех в конфликте на Украине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Главный тренер «Брайтона» прокомментировал информацию о предложении «Арсенала» по Кайседо

Нападающий Мартинелли согласовал новый контракт с «Арсеналом»