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Сегодня, 17:30

Главный тренер «Фулхэма» о матче с «Челси»: «Мы будем готовы к их новым игрокам»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва оценил работу клуба на трансферном рынке в зимнее окно.

«Фулхэм» приобрел защитников Шейна Даффи и Седрика Соареша, полузащитников Тайриза Франсуа и Сашу Лукича.

«В нашем составе было две позиции, которые мы хотели усилить. Правый защитник и полузащита. Последний день трансферного окна для нас был напряженным», — приводит слова Силвы Twitter-аккаунт клуба.

Также тренер поделился ожиданиями от матча с «Челси» в 22-м туре чемпионата Англии, который состоится 3 февраля.

«У них есть способность менять игровые схемы. Мы будем готовы к различным формациям, в которые они могут играть, и к их новым игрокам», — отметил Силва.

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Источник: ФК Фулхэм
ФК Фулхэм
ФК Челси
Марку Силва
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