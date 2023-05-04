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Сегодня, 17:35

Главный тренер «Фулхэма» раскритиковал работу судей в матче с «Ливерпулем»

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Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:1) в матче 28-го тура АПЛ.

«Проигрывать матч из-за такого пенальти, когда есть рефери, которому помогает ВАР, — это позор. Я не говорил с судьей. Думаю, что мои игроки, как и все честные люди, скажут то же самое. В течение следующих нескольких дней я выслушаю, было ли решение слишком суровым, но для меня это явно не пенальти. Игрок уже в был воздухе», — приводит слова Силвы BBC.

Единственным голом в матче отметился форвард мерсисайдцев Мохамед Салах. Встречу обслуживала судейская бригада Стюарта Эттуэлла.

После 34 матчей «Ливерпуль» с 59 очками занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Фулхэм» располагается на десятом месте, имея в своем активе 45 баллов.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Фулхэм
Марку Силва
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