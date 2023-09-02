Главный тренер «Фулхэма» Силва раскритиковал работу судей в матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва недоволен судейством в матче 4-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:5).

«Конечно, момент со вторым голом «Сити» оказал огромное влияние на игру, но в остальном первый тайм мы провели очень хорошо. Я не хотел, чтобы огромная, огромная, огромная ошибка судей повлияла на нас. Но такие ситуации невозможно контролировать. Это слишком часто случается в наших матчах, и в итоге мы сами оказываемся наказанными. С начала сезона нам очень не везет в таких ситуациях, каждую неделю одна и та же история. Плохое решение судьи, а затем ВАР не засчитывает гол — это невероятно. Трудно понять эти решения», — приводит слова Силвы ВВС.

«Фулхэм» с 4 очками занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ. В 5-м туре команда 16 сентября примет «Лутон Таун».