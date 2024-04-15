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Сегодня, 07:53

Главный тренер «Кристал Пэлас» Гласнер доволен победой в матче с «Ливерпулем»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер прокомментировал победу команды в матче 33-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (1:0). Он отметил, что выигрывать встречи сложно на «Энфилде», поэтому победу можно назвать выдающейся.

«Впереди матч с «Вест Хэмом», нам нужен будет тот же настрой. Думаю, сегодняшняя победа придаст нам уверенности, но нам нужно оставаться собой, быть скромными», — цитирует Гласнера ВВС.

После 32 матчей «Кристал Пэлас» заработал 33 очка и располагается на 14-й строчке в АПЛ.

ФК Кристал Пэлас
ФК Ливерпуль
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