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Сегодня, 15:09

The Telegraph: Мареска является основным кандидатом на пост главного тренера «Челси»

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Главный тренер «Лестера» Энцо Мареска может возглавить «Челси», сообщает The Telegraph.

По данным источника, руководство лондонского клуба запросило у «Лестера» официальное разрешение на переговоры с 44-летним итальянским специалистом. В то же время «Челси» рассматривает других претендентов на пост главного тренера. Среди прочих называются имена Роберто Де Дзерби и Томаса Франка, однако кандидатура Марески является более предпочтительной.

В случае оформления сделки «Челси» должен заплатить нынешнему клубу Марески 10 миллионов фунтов.

По итогам сезона-2023/24 «Лестер» под руководством Марески занял первое место в таблице Чемпионшипа и вернулся в АПЛ.

Футбол
ФК Лестер
ФК Челси
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