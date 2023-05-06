Главный тренер «Лидса» Эллардайс рассказал, от чего зависит успех команды

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Главный тренер «Лидса» Сэм Эллардайс перед матчем с «Манчестер Сити» заявил, что успех команды во многом зависит от качества футболистов.
«Боролся бы я за требл с «Манчестер Сити»? Конечно. Хорошим тренера делают футболисты. Главному тренеру нужно лишь поддерживать связь с ними. Тренировать таких высококлассных футболистов, как у «Манчестер Сити», — это мечта», — цитирует специалиста Daily Mail.
68-летний специалист занял пост главного тренера «Лидса» 3 мая. Его контракт рассчитан до конца июня.
Сегодня, 6 мая, «Лидс» встретится с «Манчестер Сити» в 34-м туре чемпионата Англии. Начало — в 17.00 мск.