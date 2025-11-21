Сегодня, 15:20
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил, насколько безупречную игру команде нужно показывать, чтобы защитить титул АПЛ.
«Я уже много раз говорил, что на сейчас мы даже не думаем и не говорим об этом. На самом деле, мы не делали этого и в прошлом сезоне, когда были лидерами. Все сводится лишь к следующей игре. Самый верный способ оценить турнирную таблицу — после 38 игр. Но следующий лучший вариант, на мой взгляд, — после 19 игр. Посмотрим, где мы окажемся», — цитирует Слота пресс-служба клуба.
После 11 туров «Ливерпуль» с 18 очками располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Первым идет «Арсенал» (26 баллов).
Следующий матч красные проведут 22 ноября против «Ноттингема».