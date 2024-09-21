Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 20:19

Слот — о Нуньесе: «Мы надеемся, что поможем Дарвину забивать больше голов»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал крупную победу над «Борнмутом» (3:0) в матче 5-го тура АПЛ.

«Я думаю, это было хорошее выступление. Мы нанесли довольно много ударов по воротам, было много моментов. «Борнмут» был очень агрессивен. Игра Дарвина Нуньеса? Мы надеемся, что поможем ему забивать больше голов, потому что это то, что требуется от нападающего. У нас много хороших игроков, большая конкуренция», — приводит слова Слота ВВС.

Нуньес в матче с «Борнмутом» забил свой первый гол в текущем сезоне.

«Ливерпуль» набрал 12 очков в 5 матчах и занимает первое место место в таблице АПЛ. 28 сентября команда Слота сыграет с «Вулверхэмптоном».

ФК Борнмут
ФК Ливерпуль
Арне Слот
Дарвин Нуньес

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Гол Миранчука помог «Атланте Юнайтед» сыграть вничью с «Интер Майами»
Расчеты ПВО сбили за сутки 177 дронов и шесть ракет «Нептун»
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с «Динамо»
Фигуристка Солен Мазинг обвинила другого спортсмена в изнасиловании
Установлена личность протащившего собак по асфальту на авто водителя в Мытищах
Водолазы МЧС обследовали затопленную 32 года назад подлодку К-27 в Карском море
Сегодня
Вчера
Неделя