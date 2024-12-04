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Сегодня, 12:44

Слот рассказал о планах «Ливерпуля» на трансферном рынке

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно. Специалист отметил, что доволен нынешним составом команды.

«Мы обсуждаем этот вопрос каждый день, независимо от того, наступает трансферное окно или нет. Мы всегда говорим о команде, о том, какие игроки нам нравятся, какие, возможно, находятся не в лучшем положении — к счастью, мы больше говорим о тех, кто хорошо играет, потому что почти все они действительно молодцы. Немного тревожно, что три защитника сейчас вне игры, но когда зимнее окно откроется, они уже вернутся из лазарета. Я много раз говорил в начале сезона, что очень, очень доволен тем составом, который у нас есть», — приводит слова Слота пресс-служба «Ливерпуля».

В текущем сезоне АПЛ «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 34 очка в 13 матчах. На второй строчке находится «Арсенал» (25), на третьей — «Челси» (25).

Источник: ФК «Ливерпуль»
ФК Ливерпуль
Арне Слот
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