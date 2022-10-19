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Сегодня, 09:41

Клопп — о матче с «Вест Хэмом»: «Они всегда доставляли нам много проблем»

Мария Гусева

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 12-го тура чемпионата Англии против «Вест Хэма».

«Я не уверен, что мы можем придать игре с «Вест Хэмом» еще большее значение, чем мы уже придаем. Безусловно, мы их очень уважаем. Они всегда доставляли нам много проблем. Их тренер проделывает невероятную работу. У них много действительно достойных игроков», — цитирует пресс-служба клуба Клоппа.

Матч «Ливерпуль» — «Вест Хэм» пройдет 19 октября в 21.30 по московскому времени.

Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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