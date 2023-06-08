Клопп о переходе Макаллистера в «Ливерпуль»: «Отличные новости!»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал трансфер полузащитника «Брайтона» Алексиса Макаллистера.

«Теперь у нас в составе будет еще один очень талантливый, умный и технически одаренный игрок, это отличные новости. Не думаю, что мне нужно много говорить об умениях Алексиса, потому что о них и так все знают. Очевидно, что Макаллистер способен играть на разных позициях, мы давно его знаем, я следил за тем, как он из вырос из молодого парня в мужчину, который помог своей стране выиграть чемпионат мира.

Теперь он будет делать следующие шаги в карьере у нас, он уже достаточно опытный и отличный футболист, но ему всего 24 года и ему есть, куда расти. С нетерпением жду, когда смогу начать работать с Алексисом», — приводит официальный сайт мерсисайдцев слова Клоппа.

«Ливерпуль» объявил о покупке Макаллистера в четверг, 8 июня. Клуб заплатил за 24-летнего аргентинца 42 миллиона евро и подписал с ним контракт до конца июня 2028 года с опцией продления еще на один год.

Макаллистер будет выступать за «Ливерпуль» под 10-м номером.