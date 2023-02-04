Сегодня, 15:19
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал выступление нападающего Мохамеда Салаха в текущем сезоне.
«Мо — спортсмен мирового класса, поэтому он приходит первым и уходит последним, усердно тренируется. Последнее время он не забивает, но я думаю, что есть и люди, которые думают: «Почему они дали Клоппу новый контракт?». Такое встречается в нашем мире, это нормально. Если мы не справляемся, появляется критика. Можно сомневаться в характере, знаниях, способностях, вы имеете право делать все, но вы не сможете забить столько голов, сколько забил Салах, если вы не выдающийся футболист мирового уровня».
Салах выступает за английский клуб с 2017 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до лета 2025 года.
В текущем сезоне 30-летний египтянин сыграл за «Ливерпуль» 30 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал семь результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 80 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования