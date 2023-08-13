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Сегодня, 08:24

Клопп: «Алькантара — невероятно опытный игрок, он поможет «Ливерпулю»

Мария Гусева
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о качествах полузащитника Тьяго Алькантары.

«Сейчас он тренируется. Он спросил о своей роли, мы поговорили. Тьяго — невероятно опытный игрок, он поможет нам. Он очень активен», — цитирует пресс-служба клуба Клоппа.

Алькантара выступает за «Ливерпуль» с 2020 года. Контракт 32-летнего испанца рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 32-летний футболист сыграл 28 матчей за «Ливерпуль» и отдал 1 голевую передачу.

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