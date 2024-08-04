Слот о победе «Ливерпуля» над «Манчестер Юнайтед»: «Мы довольны результатом, но недостаточно контролировали игру»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (3:0) в товарищеском матче, который прошел в США.

«Да, я доволен, но не целиком. Мы удовлетворены результатом, забили несколько классных голов. Но мне кажется, что наша команда недостаточно контролировала ход игры, потому что «Манчестер Юнайтед» часто угрожал нашим воротам. Да, мы победили со счетом 3:0, но счет мог быть совсем другим», — приводит официальный сайт мерсисайдцев слова Слота.

«Ливерпуль» проведет следующий матч 11 августа — команда проведет товарищескую игру против «Севильи» на домашнем стадионе «Энфилд».