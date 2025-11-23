Видео
Англия.
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Сегодня, 05:23

Слот после поражения от «Ноттингем Форест»: «Безусловно, выход есть, особенно с такими качественными игроками, как у нас»

Павел Лопатко

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал поражение от «Ноттингем Форест» (0:3) в домашнем матче 12-го тура чемпионата Англии.

«Сложно измерить, насколько это плохо, но это было очень плохо. Играть дома, проиграть 0:3, неважно, с какой командой вы встречаетесь, — это очень, очень плохой результат. Я хочу подчеркнуть, что я несу ответственность за текущие поражения: ты ответственен, когда выигрываешь, но ты также ответственен, когда проигрываешь.

Безусловно, выход есть, особенно с такими качественными игроками, как у нас.

На мой взгляд, мы начали хорошо. Возможно, я не видел, чтобы мы создавали столько моментов в первые полчаса за весь сезон. Мы могли создавать многое, и в первый же раз, когда они оказались в нашей штрафной, они забили гол», — цитирует нидерландского специалиста PA.

Эпизод матча &laquo;Наполи&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Аталанта&raquo; 22&nbsp;ноября 2025 года.Новая катастрофа «Ливерпуля», «Барселона» ярко вернулась на «Камп Ноу», Ваноли и Спаллетти сыграли вничью

«Ливерпуль» с 18 очками после 12 матчей занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ.

«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
