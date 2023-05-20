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Сегодня, 07:39

Клопп об уходе Фирмино, Милнера, Окслейда-Чемберлена и Кейта: «Мы прощаемся с легендами клуба»

Руслан Минаев
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
Юрген Клопп.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал уход из клуба форварда Роберта Фирмино и полузащитников Джеймса Милнера, Алекса Окслейд-Чемберлена и Наби Кейта.

«Мы говорили с ребятами [об уходе] на этой неделе. Для нас это суперважный и в одно и то же время суперэмоциональный момент. И на это есть причины, потому что мы прощаемся, как мне кажется, с легендами клуба.

Двое из них были в клубе, когда я пришел — это Милли [Милнер] и Бобби [Фирмино]. И ничего из того хорошего, что случалось с клубом в последние годы не произошло бы без них», — цитирует Клоппа Sky Sports.

«Ливерпуль» занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 65 очков после 36 туров.

Алекс Окслейд-Чемберлен
Джеймс Милнер
Наби Кейта
Роберту Фирмину
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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