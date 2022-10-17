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Сегодня, 09:08

Клопп извинился перед Гвардиолой, после того как в тренера «Ман Сити» кидали монеты с трибун

Руслан Минаев

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на инцидент, когда фанаты мерсисайдцев бросались монетами в наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу в матче (1:0) 11-го тура АПЛ.

Немецкий специалист принес свои извинения испанскому коллеге.

«Ужасно. Мне очень жаль. Я прошу прощения за это. Не знал об этой ситуации [до этого момента]. Такого никогда не должно происходить. Никогда», — сказал Клопп после матча.

Об инциденте с фанатами красных рассказал и сам Гвардиола.

После матча «Ливерпуль» осудил поведение фанатов и пообещал найти виновников. Им грозит пожизненный бан на посещение матчей мерсисайдцев.

Хосеп Гвардиола
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
Юрген Клопп
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Фанаты «Ливерпуля» во время матча кидались монетами в Гвардиолу

В «Ливерпуле» осудили поведение фанатов «Сити», скандировавших кричалки о трагедии на «Хиллсборо»