Клопп: «Пенальти назначили очень легко, но я не считаю его очевидным»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение в матче 10-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:3).

По словам немецкого специалиста, пенальти, который на 76-й минуте реализовал игрок «Арсенала» Букайо Сака, не был очевидным.

«Мы создавали моменты, были очень опасны, забили свой гол, чудесный гол. Потом мы пропустили второй мяч на последних секундах первого тайма. Очевидно, мы ошиблись, получив гол с контратаки. Такой была наша ситуация к перерыву — мы знали, что были хороши, за исключением результата.

Хотели развивать те хорошие вещи, которые удались нам в первом тайме, но, к сожалению, не сделали этого. Но мы сравняли счет, игра была очень открытой.

Ситуация с пенальти нужно было пересмотреть. Теперь я увидел повтор, и думаю, вы можете себе представить, что я не считаю этот пенальти очевидным. Не думаю, что это явный пенальти, его очень легко назначили. Полагаю, это та ситуация, которую судья видит иначе в режиме реального времени.

Пару раз все сложилось против нас, но мы не слепые и видим, что могли сыграть лучше в ряде моментов. В целом это была хорошая выездная игра против хорошей команды. Мы доставили «Арсеналу» много проблем, но остаемся без очков», — сказал Клопп после матча.

«Арсенал» набрал 24 очка, обошел «Манчестер Сити» и вернулся на первое место в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» остался на 10-й строчке с 10 очками.

В следующем туре подопечные Микеля Артеты сыграют в гостях с «Лидсом» 16 октября. «Ливерпуль» дома примет «Манчестер Сити» тоже 16-го числа.