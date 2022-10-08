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Сегодня, 07:22

Клопп о низкой результативности Нуньеса: «Он сам внушил себе, что находится под давлением»

Клопп объяснил главную причину низкой результативности Нуньеса в этом сезоне
Руслан Минаев

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о низкой результативности нападающего Дарвина Нуньеса.

По словам немецкого специалиста, форвард внушил себе, что находится под давлением после своего перехода в клуб.

«Думаю, он сам внушил себе, что находится под давлением, или что-то в этом роде. Ему нужно успокоиться. Он двигается по полю незаурядно, если бы вы видели его реализацию на тренировках, то подумали бы: «О, боже!». Но во время матчей он немного спешит, ему просто нужно быть поспокойнее в таких эпизодах и использовать свое умение по полной. Больше ничего менять не нужно.

Мне очень нравится, как он двигается, он делает это очень хорошо и естественно. У нас раньше такого не было. Вот это мне нравится, поэтому я уверен, что все у него получится», — цитирует Клоппа Goal.com.

В дебютном сезоне за «мерсисайдцев» Нуньес провел 8 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

ФК Ливерпуль
Дарвин Нуньес
Юрген Клопп
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