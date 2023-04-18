Клопп объяснил, почему считает разгром «Лидса» лучшей игрой в этом сезоне

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 31-го тура чемпионата Англии против «Лидса» (6:1).

«Это наша лучшая игра по разным критериям и аспектам. Мы заставляли соперника совершать множество ошибок.

Борьба за топ-4? Думаю, разница между этим сезоном и тем, в котором мы стали третьими, заключается в том, что сейчас конкуренты оторвались чуть сильнее.

Я не знаю, на каком месте мы закончим, но эффект от последних матчей перекинется на следующий сезон, так что они будут очень важны», — сказал Клопп BBC.

«Ливерпуль» прервал серию из четырех матчей без побед (2 поражения, 2 ничьих) и занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 47 очков. «Лидс» располагается на 16-й строчке — 29 очков.