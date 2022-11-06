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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил игру команды в матче 15-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (2:1).
«Сегодняшний результат очень ценен и важен, наконец-то я могу выдохнуть с облегчением. По-настоящему хороший первый тайм и тяжелая вторая половина.
Мы давно не выигрывали в гостях в чемпионате, поэтому не можем полагать, что такие победы происходят сами собой. Я сомневаюсь, что игру на выезде можно считать слабым местом «Ливерпуля», но, конечно, преимущество «Энфилда» очень важно для нас», — цитирует тренера Sky Sports.
«Ливерпуль» благодаря победе поднялся на 8-е место в турнирной таблице, подопечные Юргена Клоппа набрали 19 очков в 13 матчах.
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Основные источники исследования