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Клопп — о переходе Гакпо: «Коди знал, что это сложное решение. Он видел наше положение в таблице»

Клопп оценил настрой Гакпо на предстоящие матчи «Ливерпуля»
Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал настрой новичка команды Коди Гакпо на предстоящие матчи сезона.

3 января «Ливерпуль» объявил о подписании контракта с нидерландским хавбеком.

«В этом году мы не можем гарантировать квалификацию в Лигу чемпионов, но Коди никогда и не просил этого. Время от времени бывает, что игроки спрашивают: «Как вы думаете, мы попадем в Лигу чемпионов?» И все в таком духе. Он и сам видит таблицу. Коди знал, что будет немного сложное решение. Но что мне нравится, он парень, который хочет толкать поезд, а не прыгать в него на ходу», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

Ранее сообщалось, что нидерландский хавбек может дебютировать в предстоящем матче Кубка Англии против «Вулверхэмптона», который пройдет завтра, 7 января, начало — 23.00 мск.

До «Ливерпуля» 23-летний хавбек выступал за ПСВ.

ФК Ливерпуль
Коди Гакпо
Юрген Клопп
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