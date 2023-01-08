Клопп про оборону «Ливерпуля»: «Неважно, как ты играешь, нужно выигрывать единоборства»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о проблемах команды в обороне.

«Это не повод для беспокойства, но вы видите, что происходит во время игры. Неважно, как ты играешь, ты должен выигрывать единоборства. Других вариантов нет. Я уже говорил это в раздевалке и повторю еще раз.

Следующая команда, с которой мы столкнемся, — это «Брайтон». Они известны тем, что играют в настоящий футбол. Если мы не будем обороняться против них должным образом, то зачем вообще играть? Мы прилагаем много усилий, чтобы все исправить. Можно выиграть борьбу там, где ты находишься, и тогда не нужно будет бежать назад и пытаться исправить ошибку», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Ранее в третьем раунде Кубка Англии «Ливерпуль» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (2:2). Теперь командам предстоит провести повторный матч.