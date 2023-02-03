Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о тратах «Челси» в зимнее трансферное окно. Лондонский клуб потратил 392,5 миллиона евро.

Покупка полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса стала самой дорогой в истории английского футбола. Аргентинца подписали за 121 миллион евро.

«Отказываюсь отвечать без своего адвоката. Я ничего не понимаю в этой стороне футбола, но это большая сумма. Все их новички действительно хорошие футболисты, так что поздравляю. Я не понимаю, как это возможно, но не я должен объяснять, как это работает», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.

Ранее владельцем «Челси» был российский бизнесмен Роман Абрамович, но в прошлом году он был вынужден продать клуб, так как попал под санкции правительства Великобритании.

На данный момент «Челси» идет на 10-й строчке в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 29 очков.