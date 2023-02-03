0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 15:38

Клопп — о тратах «Челси» зимой: «Отказываюсь отвечать без адвоката. Не понимаю, как это возможно»

Клопп пошутил о тратах «Челси» в зимнее трансферное окно
Руслан Минаев
Юрген Клопп.
Фото AFP
Telegram Дзен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о тратах «Челси» в зимнее трансферное окно. Лондонский клуб потратил 392,5 миллиона евро.

Покупка полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса стала самой дорогой в истории английского футбола. Аргентинца подписали за 121 миллион евро.

«Отказываюсь отвечать без своего адвоката. Я ничего не понимаю в этой стороне футбола, но это большая сумма. Все их новички действительно хорошие футболисты, так что поздравляю. Я не понимаю, как это возможно, но не я должен объяснять, как это работает», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.

Ранее владельцем «Челси» был российский бизнесмен Роман Абрамович, но в прошлом году он был вынужден продать клуб, так как попал под санкции правительства Великобритании.

На данный момент «Челси» идет на 10-й строчке в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 29 очков.

ФК Ливерпуль
ФК Челси
Юрген Клопп
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
Главному хоккейному таланту России Мичкову пора менять поведение. Пока не стало поздно
ВС РФ впервые с начала СВО уничтожили норвежский ЗРК NASAMS
Прокурор запросил 9 лет колонии блогеру Белоцерковской по делу о фейках о ВС РФ
От чего умер и чем запомнился умерший в 30 лет актер Сергей Корсик
Глава МВД Турции Сойлу обвинил США в управлении Европой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«МЮ» и «ПСЖ» летом планируют подписать Осимхена — «Наполи» просит 100 миллионов евро

Бернарду Силва готов покинуть «Манчестер Сити» летом ради переезда в Испанию