Клопп: «Мы должны быть терпеливы к Нуньесу, он все еще адаптируется в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал игру нападающего Дарвина Нуньеса за команду в текущем сезоне АПЛ.

«Мы должны быть терпеливы к Нуньесу, он все еще адаптируется. В нашей ситуации очень важно, чтобы он не волновался, и Дарвин не выглядит так, как будто он волнуется. Приходят новые игроки, и нам, конечно, хочется, чтобы они сразу же засверкали, но нужно быть спокойней», — приводит слова Клоппа Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

В сезоне-2022/23 Нуньес сыграл за «Ливерпуль» 4 матча в АПЛ, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Также 23-летний игрок получил одну красную карточку.