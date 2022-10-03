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Клопп: «Мы должны быть терпеливы к Нуньесу, он все еще адаптируется в «Ливерпуле»

Клопп прокомментировал игру нападающего Нуньеса за «Ливерпуль»
Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал игру нападающего Дарвина Нуньеса за команду в текущем сезоне АПЛ.

«Мы должны быть терпеливы к Нуньесу, он все еще адаптируется. В нашей ситуации очень важно, чтобы он не волновался, и Дарвин не выглядит так, как будто он волнуется. Приходят новые игроки, и нам, конечно, хочется, чтобы они сразу же засверкали, но нужно быть спокойней», — приводит слова Клоппа Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

В сезоне-2022/23 Нуньес сыграл за «Ливерпуль» 4 матча в АПЛ, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Также 23-летний игрок получил одну красную карточку.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1576910259263660032?s=20&t=ezD2eA8yzZD7wOlI2JW3yg
Футбол
ФК Ливерпуль
Дарвин Нуньес
Юрген Клопп
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