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Сегодня, 21:04

Клопп — о матче с «Кристал Пэлас»: «Ливерпуль» играл ужасно на протяжении 76 минут и все равно победил»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (2:1) в матче 16-го тура АПЛ.

«76 минут очень плохой игры с нашей стороны. В начале игры было видно, что «Кристал Пэлас» чувствует себя неуверенно, и, я думаю, что мы могли сделать так много вещей, но не сделали этого. Очевидно, что «Ливерпуль» хотел добиться большего во втором тайме, я чувствовал, что мы немного лучше контролировали игру, потому что у них были только контратаки. «Кристал Пэлас» получил красную карточку, и мы тут же забили, сравняв счет. С этого момента «Ливерпуль» играл очень хорошо. Я сказал ребятам, что это первая игра, в которой мы играли так ужасно на протяжении 76 минут и все равно победили», — приводит слова Клоппа ВВС.

«Ливерпуль» возглавил турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 37 очков.

ФК Кристал Пэлас
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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