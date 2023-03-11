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Клопп о поражении от «Борнмута»: «Что я могу сказать? Это была не самая лучшая наша игра»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Борнмута» (0:1) в матче 27-го тура чемпионата Англии.

«Что я могу сказать? Это была не самая лучшая наша игра. Мы доминировали в первом тайме, но в основном мы вводили мяч в игру в неподходящий момент против компактной команды. Соперник делал все достаточно успешно, а мы плохо защищались. Затем, я думаю, мы неплохо начали второй тайм, потом заработали пенальти и не забили его, а после этого мы очень торопились и не создали достаточно моментов, вот и все.

«Борнмут» борется за то, чтобы остаться в лиге, прекрасный клуб, прекрасный город, они хотят остаться и делают это для этого все возможное. Они заслужили три очка сегодня», — приводит слова Клоппа ВВС.

«Борнмут» благодаря победе поднялся с последнего, 20-го места в турнирной таблице АПЛ на 16-е (24 очка). «Ливерпуль» занимает пятую строчку с 42 очками.

ФК Борнмут
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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