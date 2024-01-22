Клопп — о трансферной политике «Ливерпуля»: «Не думаю, что хоть один наш крупный трансфер провалился»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал трансферную политику английского клуба.

«В «Ливерпуле» по-особенному работают над трансферами. Перед ними мы должны подумать дважды, трижды, четырежды. Нужна полная уверенность в том, что все получится. Я не думаю, что хоть один наш крупный трансфер провалился. Кто-то назовет Дарвина Нуньеса, но он выдающийся игрок, и я очень счастлив, что он с нами, а не с кем-то еще. Первый год был сложным для него, но он уже забил приличное количество голов», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Главный тренер «Ливерпуля» отметил, что клуб должен сохранять спокойствие и действовать правильно, несмотря на все обсуждения на тему трансферов и дня дедлайна.

«Иногда это непросто из-за давления со стороны. Если ты почувствуешь это, то совершишь покупку из-за паники», — сказал Клопп.

21 января «Ливерпуль» разгромил «Борнмут» со счетом 4:0 в матче 21-го тура чемпионата Англии. Команда Клоппа занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 48 очков.