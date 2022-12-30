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Сегодня, 12:59

Клопп: «Наша цель попасть в Лиге чемпионов»

Клопп рассказал о цели «Ливерпуля» в этом сезоне АПЛ
Руслан Минаев
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о борьбе за попадание в топ-4 по итогам этого сезона АПЛ.

По словам немецкого специалиста, «Арсенал» и «Манчестер Сити» гарантировали себе первые две строчки в турнирной таблице.

«В этом сезоне речь идет о топ-7. Сейчас мы все знаем, что «Ньюкасл» — это очень сильный претендент. Только четыре команды попадут в Лигу чемпионов. Сейчас кажется, что осталось два места — «Арсенал» проводит выдающийся сезон. «Сити» — это «Сити». «Манчестер Юнайтед» явно возвращается, «Тоттенхэм» упорно борется, «Челси» все еще здесь. Будет сложно.

Нам нужно провести вторую половину сезона выдающимся образом, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Это и есть наша цель. Очевидно, какие у нас качественные соперники, но многие вещи все равно еще зависят от нас. Мы под давлением, как и другие команды, ведь знать, что мы на несколько очков позади — не самое приятное ощущение. Нас ждет прекрасная битва со множеством чудесных матчей», — цитирует Клоппа Daily Mail.

В этом сезоне АПЛ «Арсенал» лидирует с 40 очками. «Ман Сити» — второй с 35 очками. «Ньюкасл» замыкает тройку — 33 очка. «Тоттенхэм» (30) и «Ман Юнайтед» (29) — на четвертом и пятом местах. «Ливерпуль» — шестой с 25 очками.

ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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