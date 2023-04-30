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Клопп — о победе над «Тоттенхэмом»: «Нам все сошло с рук благодаря Жоте»

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о победе своей команды в матче 34-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (4:3).

«На протяжении значительной части первого тайма мы показывали свой лучший футбол. Первый тайм получился хорошим, мы пропустили тогда, когда впервые сыграли в обороне не так, как надо. Проблема в том, что «Тоттенхэм» вообще ничего не меняет. Он контратакует даже при 1:3. Он просто защищается, контратакует, использует стандартные положения — и это все усложняет. Нам все сошло с рук благодаря Жоте, все уходят домой довольные, но я тренер и обязан говорить обо всем. Мы должны играть лучше через три дня. Мы почти идеально начали матч, но тем самым, похоже, вышли на неверный путь», — сказал Клопп в эфире Sky Sports.

«Ливерпуль» с 56 очками поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» с 54 баллами располагается на 6-й строчке.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Тоттенхэм Хотспур
Юрген Клопп
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