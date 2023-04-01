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Клопп о поражении «Сити»: «4 игрока провели нормальный матч. Не знаю, где были остальные»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о разгромном поражении от «Манчестер Сити» (1:4) в матче 29-го тура чемпионата Англии.

«Уже несколько раз мы проводим первый тайм на этом стадионе вот так. «Сити» всегда больше владеет мячом, но у нас были неплохие отрезки. Мы играли спокойно, создали моменты и доставляли им проблемы. Мы забили замечательный гол, имели еще один явный момент, но в итоге пропустили. Не повезло. Два быстрых гола, которые мы пропустили после перерыва, все сломали.

С голами, с тем, как мы их пропускали, трудно смириться. Мы не боролись ни в первом случае, ни во втором. Если честно, это абсолютно неприемлемо. После этого «Сити» полностью контролировал ситуацию. Хорошо, что после тех двух голов забили всего один. Спасибо за это. Все могло сложиться иначе, это действительно плохие новости для нас. Четыре игрока или около того провели нормальный матч. Не знаю, где были остальные», — приводит слова Клоппа ВВС.

«Манчестер Сити» находится на второй строчке в турнирной таблице АПЛ (64 очка). «Ливерпуль» с 42 очками занимает 6-е место.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
Юрген Клопп
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