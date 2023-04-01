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Сегодня, 09:17

Клопп: «Ливерпуль» будет тратить этим летом — совершенно точно"

Руслан Минаев
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил, что клуб будет активен на трансферном рынке по окончании сезона.

«Трансфер за 100 миллионов фунтов? Я не буду это комментировать, так как о таких вещах мы не распространяемся. [Но] мы будем тратить летом, это я могу подтвердить точно. Клуб будет тратить этим летом. На кого и сколько — тут мне уже нечего сказать», — цитирует Клоппа Goal.com.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику «Боруссии» Джуду Беллингему, игроку «Челси» Мэйсону Маунту и хавбеку «Вулверхэмптона» Матеусу Нунешу.

ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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