Клопп: «Я не могу и не собираюсь уходить»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не собирается покидать клуб.

«Если люди верят в меня, то мы преодолеем эти трудности. Команда снова будет показывать яркий футбол.

Я не могу и не собираюсь уходить. Я слишком многим обязан этой команде и несу ответственность перед болельщиками. Мы переживаем непростой период, но не теряем веру в свои силы», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Матч 23-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Эвертон» состоится 13 февраля. Начало — в 23.00 мск.