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14 марта, 06:27

Главный тренер «Лутона» Эдвардс прокомментировал поражение против «Борнмута»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Лутона» Роб Эдвардс прокомментировал поражение в перенесенном гостевом матче 17-го тура АПЛ против «Борнмута» (3:4).

«Мы лидировали с преимуществом в три мяча, после чего дали надежду сопернику. Оказалось, что у него достаточно качеств, чтобы реализовывать моменты, а мы не оборонялись должным образом», — цитирует тренера BBC Sport.

Хозяева уступали со счетом 0:3 после первого тайма — за гостей отличились Таит Чонг (9-я минута), Чидози Огбене (31-я) и Росс Баркли (45+1-я).

«Борнмут» (35 очков) занимает 13-е место в АПЛ. «Лутон» (21) остался на 18-й строчке в турнирной таблице.

Лутон Таун
ФК Борнмут
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