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22 сентября, 23:07

Главный тренер «Манчестер Сити» Гвардиола: «Я восхищаюсь своей командой»

Алина Савинова
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничейный результат в матче 5-го тура АПЛ с «Арсеналом».

Игра проходила на домашнем стадионе «горожан» и завершилась со счетом 2:2. «Ман Сити» ушел от поражения благодаря голу Джона Стоунза на 90+8-й минуте.

«Большой комплимент «Арсеналу», который боролся за каждый мяч до конца. Мы создавали моменты, но, возможно, не самые явные. При этом мы были достаточно терпеливы во втором тайме, и в итоге нам повезло добиться своего. Я восхищаюсь своей командой», — цитирует Гвардиолу BBC.

Команда Гвардиолы не проиграла ни одной встречи в нынешнем сезоне и с 13 баллами лидирует в чемпионате Англии.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити

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