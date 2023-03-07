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Гвардиола: «Силва заставляет нас играть лучше и в том темпе, который нам нужен»

Мария Гусева
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру полузащитника Бернарду Силвы.

«Он уникален тем, что он делает. В некоторых моментах игра действительно быстрая. Иногда так должно быть, иногда нет. Бернардо помогает нам играть в другом темпе, медленнее, чем обычно, а затем взрывается. Не стесняйтесь смотреть на статистику. В этом он уникален: он заставляет нас играть лучше и в том темпе, который нам нужен».

Силва выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. Срок контракта 28-летнего португальца с клубом рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Силва провел за «горожан» 37 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

Бернарду Силва
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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