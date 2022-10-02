Гвардиола: «Манчестер Сити» абсолютно точно может быть еще лучше»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (6:3) в матче 9-го тура чемпионата Англии.

«Мы были продуктивны и забивали голы, но все же мы теряли мячи, допускали ошибки. Нам нужно прибавлять. Мы недостаточно хороши в простых вещах. Эта команда абсолютно точно может быть еще лучше», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

«Сити» набрал 20 очков и остается на втором месте в турнирной таблице, уступая только «Арсеналу» (21 очко). «МЮ» идет на шестой строчке (12 очков).

В следюущем туре «горожане» сыграют против «Саутгемптона» 8 октября.