Главный тренер «Манчестер Сити» Гвардиола рассказал, как относится к поражениям

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о своем отношении к поражениям. Специалист заявил, что не ищет виноватых в проигрышах, так как это его личная ответственность.

«Моя обязанность — добиваться результатов, мотивировать игроков выступать как можно лучше, чтобы побеждать. Когда все идет плохо, не хочу искать виноватых. Если я не ищу оправданий от своих игроков, от персонала, от всех, то не могу искать их и для себя. Это моя личная ответственность», — цитирует Гвардиолу официальный сайт «Сити».

Клуб Гвардиолы занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 45 очков. Сегодня, 27 января, «Сити» сыграет с «Арсеналом» в четвертом раунде Кубка Англии. Начало — в 23.00 мск.