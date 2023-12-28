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Сегодня, 15:22

Главный тренер «Манчестер Сити» Гвардиола рассказал, как подслушал разговор игроков команды в самолете

Алина Савинова
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что гордится своей командой.

«Я подслушал их в самолете три дня назад. Они этого не знали и начали говорить об «Эвертоне». Я подумал: «Вау, это моя команда», — приводит Marca слова Гвардиолы.

Тренер также отметил, что игроки «Манчестер Сити» никогда не расслабляются после победных матчей.

«Когда часто выигрываешь, бывают спады. И в этом сезоне у нас было много проблем. Мы проиграли одну из последних двенадцати или тринадцати игр. Заслуженно. Но в остальных встречах мы выглядели лучше. Мне очень нравится, что у них есть желание попробовать еще раз. Они не говорят о том, насколько хороши, они думают о том, что будет дальше», — добавил Гвардиола.

«Манчестер Сити» одержал победу над «Эвертоном» (3:1) в 19-м туре чемпионата Англии. Команда Гвардиолы набрала 37 очков и поднялась на 4-е место в турнирной таблице АПЛ.

Источник: https://www.marca.com/futbol/premier-league/2023/12/28/658d53dde2704eb4788b4586.html
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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