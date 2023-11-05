Гвардиола: «Силва забил второй гол в ворота «Борнмута» в стиле Месси»

Сегодня, 11:28
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после матча против «Борнмута» (6:1) сравнил полузащитника команды Бернарду Силву с форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси.
В игре 11-го тура АПЛ 29-летний Силва оформил дубль.
«Силва — выдающийся игрок, он забил два отличных мяча. Забитый им второй гол был в стиле Месси. Лионель, находясь в таком же положении, делал подобное много раз», — приводит Goal слова тренера.
«Манчестер Сити» набрал 27 очков в 11 матчах и на данный момент занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии.