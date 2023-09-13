Главный тренер «Манчестер Сити» Гвардиола вернулся к работе после операции на спине

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вернулся в расположение клуба после операции и уже провел первую тренировку с командой.

В августе 52-летний специалист перенес операцию из-за проблем со спиной. Он пропустил два матча «Ман Сити» в АПЛ: с «Шеффилд Юнайтед» (2:1) и с «Фулхэмом» (5:1). На время отсутствия Гвардиолы командой руководил его ассистент Хуанма Лильо.

По итогам четырех туров «горожане» возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 12 очков. 16 сентября «Манчестер Сити» на выезде сыграет против «Вест Хэма». Начало матча — в 17.00 по московскому времени.