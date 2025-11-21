Гвардиола: «Если «Арсенал» увеличит отрыв в таблице, догнать его будет невозможно»

Сегодня, 17:37
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что «Арсенал» может стать недосягаемым в гонке за чемпионским титулом АПЛ.
«У меня есть ощущение, что такая сильная команда, как «Арсенал», не станет терять очки, так что, если они увеличат отрыв, догнать их будет невозможно. «Арсенал» — безупречная команда. Поэтому если они оторвутся по очкам, то будет такая же ситуация, как с «Ливерпулем» в прошлом сезоне», — приводит Goal слова Гвардиолы.
«Арсенал» набрал 26 очков за 11 туров и возглавляет таблицу чемпионата Англии. На второй строчке располагается «Манчестер Сити» с 22 баллами. Тройку замыкает «Челси» (20 очков).
Информация_100%
!Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)
21.11.2025
serkonol
зачем сейчас пеп сказал глупость, сыграно только 11 туров из 38.
21.11.2025