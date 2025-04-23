Гвардиола — о победе над «Астон Виллой»: «Манчестер Сити» выступил с такой же самоотдачей, как и в прежние времена»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Астон Виллой» в матче 34-го тура АПЛ.

Игра прошла во вторник, 22 апреля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу «горожан». «Ман Сити» вырвал победу на 90+4-й минуте встречи благодаря голу Матеуса Нунеса.

«Я очень счастлив. Впереди последние четыре игры сезона, а мы боремся за Лигу чемпионов. Если выиграем следующие четыре матча, то для нас решится важнейший вопрос. Не нужно быть гением, чтобы понять, что «Сити» играл против «Астон Виллы», одной из лучших команд. Это необыкновенная команда, но мы выступили с такой же самоотдачей, как и в прежние времена», — приводит слова Гвардиолы The Guardian.

«Манчестер Сити» набрал 61 очко и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Следующий матч в АПЛ «Сити» проведет в пятницу, 2 мая, против «Вулверхэмптона». Начало игры — в 22:00 по московскому времени.