Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 06:28

Гвардиола — о победе над «Астон Виллой»: «Манчестер Сити» выступил с такой же самоотдачей, как и в прежние времена»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Астон Виллой» в матче 34-го тура АПЛ.

Игра прошла во вторник, 22 апреля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу «горожан». «Ман Сити» вырвал победу на 90+4-й минуте встречи благодаря голу Матеуса Нунеса.

«Я очень счастлив. Впереди последние четыре игры сезона, а мы боремся за Лигу чемпионов. Если выиграем следующие четыре матча, то для нас решится важнейший вопрос. Не нужно быть гением, чтобы понять, что «Сити» играл против «Астон Виллы», одной из лучших команд. Это необыкновенная команда, но мы выступили с такой же самоотдачей, как и в прежние времена», — приводит слова Гвардиолы The Guardian.

«Манчестер Сити» набрал 61 очко и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Следующий матч в АПЛ «Сити» проведет в пятницу, 2 мая, против «Вулверхэмптона». Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

Полузащитник &laquo;Манчестер Сити&raquo; Матеус Нунес празднует победный гол в&nbsp;ворота &laquo;Астон Виллы&raquo;.Инфарктная победа «Ман Сити», «Барселона» стала ближе к титулу, у «ПСЖ» — европейский рекорд
Источник: The Guardian
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
Читайте также
Гашек обвинил Дмитрия Медведева в угрозе убийством
Художник Никас Сафронов рассказал о создании портрета Трампа
Перспективы сотрудничества России и США в Арктике. Разбор
Посол Китая в Киеве был вызван в МИД Украины
Суд вынес приговор по делу о сговоре гандболистов с бетторами
Почему главного русофоба спортивного мира назвали «клиническим идиотом»
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя