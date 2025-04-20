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Гвардиола: «У «Манчестер Сити» был тяжелый период, но сейчас мы более-менее стабильны»

Алина Савинова
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил победу команды над «Эвертоном» в матче 33-го тура АПЛ.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «горожан». Голы забили Нико О`Райли и Матео Ковачич.

«Это была большая победа. Мы должны были действовать с умом. За 5-6 туров до конца сезона мы победили здесь, на «Гудисон Парке», в тот момент, когда «Эвертон» выиграл у «Ноттингема» на выезде и не проиграл «Арсеналу» дома. Это очень важно. У нас был тяжелый период, особенно из-за травм, но сейчас мы более-менее стабильны. Теперь все в наших руках», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба небесно-голубых.

«Манчестер Сити» обошел «Ноттингем» и с 58 очками занимает четвертое место в АПЛ, но у «лесников» есть одна игра в запасе. В следующем туре чемпионата Англии команда Гвардиолы сыграет против «Астон Виллы».

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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