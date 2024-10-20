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Гвардиола: «Манчестер Сити» не привык выигрывать матчи в конце, как это много раз было у Клоппа в «Ливерпуле»

Алина Савинова
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 8-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном».

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу горожан. Победный гол на 90+5-й минуте встречи забил Джон Стоунз.

«Мы не привыкли выигрывать матчи в конце, как это много раз было у Юргена Клоппа в «Ливерпуле». Мы были терпеливы. У соперника были контратаки, там быстрые атакующие футболисты и физически крепкие полузащитники, но мы сохраняли терпение. Мы по-прежнему остаемся собой, это здорово» — приводит ВВС слова Гвардиолы.

Также тренер оценил турнирное положение своей команды в чемпионате Англии.

«Конечно, мы следим за ситуацией в таблице, но все только начинается. «Ливерпулю» еще предстоит провести свой матч, но сейчас мы на вершине, и это приятное ощущение», — добавил он.

«Манчестер Сити» с 20 очками поднялся на первое место в таблице АПЛ. Идущий вторым «Ливерпуль» (18) имеет один матч в запасе.

26 октября команда Гвардиолы на своем поле сыграет против «Саутгемптона» в чемпионате Англии. Начало матча — в 17.00 по московскому времени.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Манчестер Сити

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