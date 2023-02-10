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Сегодня, 18:11

Гвардиола: «Сейчас я хочу остаться в «Манчестер Сити» сильнее, чем когда-либо»

Хосеп Гвардиола не планирует уходить из «Манчестер Сити»
Ана Горшкова
Корреспондент
Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не планирует уходить из клуба.

«Я не сдвинусь с этого места, уверяю вас. Сейчас я хочу остаться в «Сити» сильнее, чем когда-либо. Иногда у меня возникают сомнения, все-таки семь-восемь лет — это большой срок. Но сейчас я не хочу уходить», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Ранее информировалось, что 52-летний специалист пообещал покинуть клуб, если узнает, что руководство «горожан» лгало ему, скрывая нарушения финансовых правил.

В начале февраля АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в многочисленных нарушениях финансовых правил. Согласно информации, клуб нарушал правила финансового фейр-плей с сезона-2009/10 по сезон-2017/18.

Источник: Manchester Evening News
Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
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